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Троим жителям Панкиссого ущелья предъявлены обвинения
22.08.2020 19:24
Прокуратура Грузии предъявила троим жителям Панкисского ущелья обвинение по факту физического насилия в отношении отца и его несовершеннолетнего сына по мотиву дискриминации.
Согласно информации прокуратуры Грузии, инцидент произошел 8 августа 2020 года в селе Кварелцкали Ахметского района, в ходе которого обвиняемые физически расправились с одетыми в шорты Н.Ц. и его несовершеннолетним сыном на том основании, что данная одежда противоречит их обычаям. В результате отец и сын получили различные телесные повреждения.
«Прокуратура предъявила обвинение И.Ф., А.Б., и А.И. в умышленном нанесении легкого вреда здоровью по мотиву дискриминации и в групповом избиении несовершеннолетнего», — говорится в заявлении прокуратуры.
Прокуратура уже обратилась в районный суд Телави с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых лиц.
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