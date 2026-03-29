Митрополит Шио (Муджири): Бог явил нам важность и величие личности Илии II

29.03.2026 19:08





Местоблюститель патриаршего престола Грузии, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) сегодня отслужил литургию в патриаршем соборе Сиони, после чего состоялась заупокойная служба по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II.



По словам владыки Шио, в эти дни Бог явил нам важность и величие личности Илии II.



«В эти дни Бог явил нам важность и величие его личности, потому что многие из нас не ошиблись, когда говорили и подчеркивали, что заслуги Католикоса-Патриарха Илии II поистине апостольские. То, что мы видели в Грузии в эти дни, нельзя назвать иначе, как проявлением апостольского служения и заслуг. И Господь совершил это чудо, чудо Его рукой, побудив сердца всей Грузии, наши, всех выразить Ему благодарность и скорбь», — сказал митрополит Шио во время своей проповеди.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. 22 марта Илия II был похоронен в Сионском соборе.







