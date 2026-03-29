Смерть шахтера в Чиатура снова вызвала вопросы о безопасности условий труда

29.03.2026 20:07





Шахтер Джейран Асландия скончался на марганцевом руднике Шукрути в Чиатура во время смены. Информацию о случившемся распространил его коллега Тариел Микацадзе в Facebook.



По его словам, инцидент произошел поздно вечером 25 марта. Микацадзе утверждает, что причины смерти могут быть связаны с условиями труда в шахте – в частности, с недостаточной вентиляцией.



«Нам говорят, что он якобы умер от сердечного приступа, но мы давно заявляем, что в шахте нет нормальной вентиляции. Это вызывает нехватку воздуха, люди болеют, и происходят такие фатальные случаи», – заявил он.



По словам коллег, Асландия был вынужденным переселенцем из Абхазии, с 1990-х годов жил в Чиатуре в общежитии для шахтеров. Мужчина моложе 50 лет в одиночку воспитывал двоих детей, его супруга погибла в ноябре прошлого года – по дороге на работу в Тбилиси ее сбила машина.



Оператор шахты, компания Chiatura Management Company (CMC) заявила, что мужчина почувствовал себя плохо уже после окончания смены – в тоннеле, где сотрудники ожидают посадки в вагонетку для подъема на поверхность.



«По словам очевидцев, ему внезапно стало плохо, он упал. На место вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть», – заявили в компании в комментарии грузинской службе Радио Свобода.



Там подчеркнули, что, по их данным, речь не идет о производственной травме.



По факту произошедшего начали расследование. В CMC заявили, что сотрудничают со следствием и выразили соболезнования семье погибшего.



Проблема безопасности труда на марганцевых шахтах в Чиатура поднимается не впервые. Шахтеры и профсоюзы годами указывают на системные нарушения. Случаи гибели работников, в том числе в результате производственных травм, фиксируются не в первый раз, что вызывает критику в адрес компании-оператора и контролирующих органов.



Источник: Новости - Грузия

