В Аджарии провели масштабную кампанию скрининга


29.03.2026   20:47


В регионе прошла крупная программа профилактических обследований, направленная на раннее выявление заболеваний и защиту здоровья населения.

Кампания охватила несколько муниципалитетов, в том числе Хелвачаури, где на месте присутствовали:
▪️ Паата Имнадзе (замдиректора Национального центра контроля заболеваний)
▪️ Нино Нижарадзе (министр здравоохранения Аджарии)
▪️ Заза Диасамидзе (мэр Хелвачаури)

Они также встретились с жителями села Тхилнари и рассказали о важности профилактических обследований.

Что могли пройти жители бесплатно:
▪️ тестирование на ВИЧ
▪️ диагностика гепатитов B и C
▪️ скрининг на рак груди и шейки матки
▪️ обследования на неинфекционные заболевания

Такие проверки помогают выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

Все выявленные случаи направляются на дальнейшую диагностику и лечение в рамках государственных программ:
▪️ онкология — с финансовой поддержкой лечения
▪️ хронические заболевания — через первичное звено медицины
▪️ ВИЧ и гепатиты — полностью финансируются государством.

В мэрии Хелвачаури прошло рабочее совещание, где обсудили, как усилить информирование населения и вовлечённость местных властей в профилактику заболеваний.

Власти делают ставку на профилактику: чем раньше выявляется болезнь, тем выше шансы на успешное лечение и ниже нагрузка на систему здравоохранения.


