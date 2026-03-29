В Аджарии провели масштабную кампанию скрининга
29.03.2026 20:47
В регионе прошла крупная программа профилактических обследований, направленная на раннее выявление заболеваний и защиту здоровья населения.
Кампания охватила несколько муниципалитетов, в том числе Хелвачаури, где на месте присутствовали:
▪️ Паата Имнадзе (замдиректора Национального центра контроля заболеваний)
▪️ Нино Нижарадзе (министр здравоохранения Аджарии)
▪️ Заза Диасамидзе (мэр Хелвачаури)
Они также встретились с жителями села Тхилнари и рассказали о важности профилактических обследований.
Что могли пройти жители бесплатно:
▪️ тестирование на ВИЧ
▪️ диагностика гепатитов B и C
▪️ скрининг на рак груди и шейки матки
▪️ обследования на неинфекционные заболевания
Такие проверки помогают выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать осложнения.
Все выявленные случаи направляются на дальнейшую диагностику и лечение в рамках государственных программ:
▪️ онкология — с финансовой поддержкой лечения
▪️ хронические заболевания — через первичное звено медицины
▪️ ВИЧ и гепатиты — полностью финансируются государством.
В мэрии Хелвачаури прошло рабочее совещание, где обсудили, как усилить информирование населения и вовлечённость местных властей в профилактику заболеваний.
Власти делают ставку на профилактику: чем раньше выявляется болезнь, тем выше шансы на успешное лечение и ниже нагрузка на систему здравоохранения.
