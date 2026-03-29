В Аджарии провели масштабную кампанию скрининга

29.03.2026 20:47





В регионе прошла крупная программа профилактических обследований, направленная на раннее выявление заболеваний и защиту здоровья населения.



Кампания охватила несколько муниципалитетов, в том числе Хелвачаури, где на месте присутствовали:

▪️ Паата Имнадзе (замдиректора Национального центра контроля заболеваний)

▪️ Нино Нижарадзе (министр здравоохранения Аджарии)

▪️ Заза Диасамидзе (мэр Хелвачаури)



Они также встретились с жителями села Тхилнари и рассказали о важности профилактических обследований.



Что могли пройти жители бесплатно:

▪️ тестирование на ВИЧ

▪️ диагностика гепатитов B и C

▪️ скрининг на рак груди и шейки матки

▪️ обследования на неинфекционные заболевания



Такие проверки помогают выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать осложнения.



Все выявленные случаи направляются на дальнейшую диагностику и лечение в рамках государственных программ:

▪️ онкология — с финансовой поддержкой лечения

▪️ хронические заболевания — через первичное звено медицины

▪️ ВИЧ и гепатиты — полностью финансируются государством.



В мэрии Хелвачаури прошло рабочее совещание, где обсудили, как усилить информирование населения и вовлечённость местных властей в профилактику заболеваний.



Власти делают ставку на профилактику: чем раньше выявляется болезнь, тем выше шансы на успешное лечение и ниже нагрузка на систему здравоохранения.





