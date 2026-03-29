Сборная Грузии по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с Литвой

29.03.2026 12:31





Сборная Грузии завершит мартовскую паузу на международные матчи товарищеской встречи против сборной Литвы. Матч состоится 29 марта в 17:00 на стадионе имени Дариуса Ир Гиреноса.



Сборная Литвы под руководством Эдгараса Янкаускаса постарается одержать вторую победу подряд – 26 марта команда обыграла Молдову со счетом 2:0 на выезде, прервав 17-матчевую безвыигрышную серию. В последний раз Литва обыграла Латвию в 2024 году, выиграв Кубок Балтии, и с тех пор проиграла 13 из 17 матчей и сыграла вничью 4 раза.



Грузинской команде также необходимо прервать серию неудач.



У грузинской команды нет такой длительной истории поражений, как у литовцев, но «крестоносцы» не выигрывали пять матчей подряд (4 поражения, 1 ничья).



Стоит отметить, что в случае успеха это будет юбилейная, 100-я победа в истории «крестоносцев».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





