В результате автоаварии в Гурджаанском муниципалитете погиб 45-летний мужчина

29.03.2026 12:29





В результате автоаварии в Гурджаанском муниципалитете погиб 1 человек.



ДТП произошло в селе Ахашени.



Автомобиль упал в овраг с высоты нескольких меров неподалеку от церкви Троицы, расположенной в селе.



По словам местных жителей, в автомобиле находилось 3 человека, один из них скончался на месте, двое получили тяжкие телесные повреждения. Погиб 45-летний мужчина.



В эти минуты на место мобилизованы сотрудники полиции и службы управления чрезвычайными ситуациями.





