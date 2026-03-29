В результате автоаварии в Гурджаанском муниципалитете погиб 45-летний мужчина
29.03.2026 12:29
В результате автоаварии в Гурджаанском муниципалитете погиб 1 человек.
ДТП произошло в селе Ахашени.
Автомобиль упал в овраг с высоты нескольких меров неподалеку от церкви Троицы, расположенной в селе.
По словам местных жителей, в автомобиле находилось 3 человека, один из них скончался на месте, двое получили тяжкие телесные повреждения. Погиб 45-летний мужчина.
В эти минуты на место мобилизованы сотрудники полиции и службы управления чрезвычайными ситуациями.
