

В Грузии выявлены 8 новых случаев коронавируса

25.08.2020 10:51





В Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1429. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 13 и их стало 1150.



В режиме карантина находятся 7005 человек, под наблюдением в стационаре - 255.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







