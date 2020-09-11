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Национальная сборная Грузии по регби сыграет в турнире «Восьми наций»
11.09.2020 10:56
Сборная Грузии по регби сыграет в экспериментальном турнире «Восьми наций». Розыгрыш кубка состоится в ноябре-декабре. Информацию, которую несколько дней назад анонсировали зарубежные СМИ, официально подтвердили в Союзе регби Грузии.
«Мы хотели бы с радостью проинформировать грузинских любителей регби и спорта, широкую общественность о том, что в результате интенсивных переговоров было окончательно решено, что наша национальная сборная по регби примет участие в осеннем турнире Кубка наций 2020», — говорится в заявлении.
Напомним, Грузия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Ирландией. Во второй группе встретятся Франция, Шотландия, Италия и Фиджи.
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