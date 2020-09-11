

У сотрудника телеканала «Рустави 2» выявлен коронавирус

11.09.2020 20:34





У сотрудника телеканала «Рустави-2» выявлен COVID-19. По сообщению телекомпании, заразился один из журналистов информационного выпуска «Курьер».



«На данном этапе телевидение расследует контакты инфицированного и проводит соответствующие процедуры», — говорится в заявлении «Рустави 2».



Напомним, по сегодняшним данным, число инфицированных в Грузии возросло на 87, что является абсолютным максимумом за все время пандемии.



В связи с высоким приростом, власти приняли ряд ограничений. К примеру, с 10 сентября в Грузии запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, введены ограничения на работу досуговых объектов под открытым небом, в частности, закрыты ночные клубы. Все мероприятия, связанные с «Тбилисоба 2020» отменены, а начало учебного процесса в крупных городах отложено до 1 октября.





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