|
|
|
У сотрудника телеканала «Рустави 2» выявлен коронавирус
11.09.2020 20:34
У сотрудника телеканала «Рустави-2» выявлен COVID-19. По сообщению телекомпании, заразился один из журналистов информационного выпуска «Курьер».
«На данном этапе телевидение расследует контакты инфицированного и проводит соответствующие процедуры», — говорится в заявлении «Рустави 2».
Напомним, по сегодняшним данным, число инфицированных в Грузии возросло на 87, что является абсолютным максимумом за все время пандемии.
В связи с высоким приростом, власти приняли ряд ограничений. К примеру, с 10 сентября в Грузии запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, введены ограничения на работу досуговых объектов под открытым небом, в частности, закрыты ночные клубы. Все мероприятия, связанные с «Тбилисоба 2020» отменены, а начало учебного процесса в крупных городах отложено до 1 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна