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В Грузии выявлено 158 новых случаев коронавируса
12.09.2020 11:44
В Грузии выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 2075. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших увеличилось на 9 и составляет 1363.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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