

Коронавирус подтвердился у сотрудника администрации правительства Аджарии

12.09.2020 12:51





80 из 158 случаев коронавируса в Грузии были выявлены в Аджарии, - заявила на брифинге директор Аджарского центра общественного здравоохранения Русудан Шавишвили.



По ее информации, среди инфицированных есть сотрудник администрации правительства Аджарии, который уже госпитализирован. По словам Русудан Шавишвили, в Аджарии неизвестен источник заражения коронавирусом 22 человек.



«За прошедшие сутки в Аджарии было выявлено 80 подтвержденных случаев, несколько образцов находятся на стадии исследования. Более 20 случаев связаны с ритуальными процессами, то есть, фактом нахождения в свадебных залах. Около 22 - неизвестно, 7 случаев связаны с медицинскими учреждениями, 3 - относятся к кластеру рынка в Хопа. В течение суток выполнено 2697 исследований. 2185 тестов было взято в палатках и поликлиниках.



В связи с окончанием туристического сезона с точки зрения тестирования в палатках обращаемость граждан уменьшается, поэтому палатки прекращают свое функционирование и останутся только в двух локациях – у торгового центр в Хопа и на автовокзале, как и было изначально.



У нас есть один подтвержденный случай в администрации правительства Аджарии, все контактировавшие лица переведены на самоизоляцию, инфицированный госпитализирован. В Минобразования Аджарии инфицированных covid-19 нет. Значительно увеличилось количество лиц, которые переведены или будут переведены в карантинное пространство, они проходят реабилитацию. Нового очага у нас нет», - сообщила Русудан Шавишвили.



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