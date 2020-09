IRI: 74% опрошенных «с большой вероятностью» примет участие в парламентских выборах

17.09.2020 11:10





Международный республиканский институт (IRI) опубликовал новое исследование, по результатам которого 74% опрошенных «с большой вероятностью» примет участие в выборах в парламент Грузии 2020 года.



В частности, на вопрос, примете ли вы участие в парламентских выборах 2020 года, 74% опрошенных ответили, что «с большой вероятностью примут», 16% отметили, что «с наименьшей вероятностью», а 4% - заявили, что предположительно не будут участвовать в выборах, 2% - не знают ответа на этот вопрос.



Исследование провел Institute of Polling and Marketings в промежутке с 4 до 21 августа. В рамках исследования в масштабе всей Грузии путем прямого интервьюирования были опрошены 1 500 граждан. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (US Agency for International Development). Его средняя погрешность - 2.5%.



