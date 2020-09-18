

В Грузии зафиксировано 182 новых случая коронавируса

18.09.2020 10:50





В Грузии выявлено 182 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 3 119. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество выздоровевших увеличилось на 13 и составляет 1 435.



В режиме карантина находятся 6 633 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 836.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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