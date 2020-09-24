

За последние сутки в России скончались 149 пациентов с коронавирусом

24.09.2020 13:24





В России за последние 24 часа выявлено 6595 случаев коронавируса, 149 пациентов скончались.



Информацию распространяет Штаб по борьбе с инфекционными заболеваниями.



С начала пандемии в России подтверждено 1 миллион 128 тысяч 836 случаев заражения вирусом. Из них 929 829 пациентов выздоровели и 19 948 умерли.





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