

235 новых случаев коронавируса связаны с Аджарией

30.09.2020 12:33





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 326 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 235 связаны с Аджарией, 38 — с Имерети и 30 — с Тбилиси.



Остальные случаи распределены по другим регионам.



«В Аджарии 72 процента новых случаев — 235 пациентов, в Имерети 14 процентов — 38 пациентов, в Тбилиси — 30 случаев, 9 процентов, в Самегрело-Земо Сванети — 14 случаев, 4 процента, в Гурии — шесть случаев, в Кахети, Мцхета, Мтианети и Самцхе-Джавахети по одному новому случаю», — заявила Марина Энделадзе.



По ее словам, из 3072 пациентов, находящихся на лечении, 28 находятся в критическом состоянии, в том числе 26 на управляемом дыхании, восемь из них перевезли из оккупированной Абхазии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





