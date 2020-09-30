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235 новых случаев коронавируса связаны с Аджарией
30.09.2020 12:33
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 326 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 235 связаны с Аджарией, 38 — с Имерети и 30 — с Тбилиси.
Остальные случаи распределены по другим регионам.
«В Аджарии 72 процента новых случаев — 235 пациентов, в Имерети 14 процентов — 38 пациентов, в Тбилиси — 30 случаев, 9 процентов, в Самегрело-Земо Сванети — 14 случаев, 4 процента, в Гурии — шесть случаев, в Кахети, Мцхета, Мтианети и Самцхе-Джавахети по одному новому случаю», — заявила Марина Энделадзе.
По ее словам, из 3072 пациентов, находящихся на лечении, 28 находятся в критическом состоянии, в том числе 26 на управляемом дыхании, восемь из них перевезли из оккупированной Абхазии.
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