

Спасатели достали из-под оползня в хелвачаурском селе Джочо еще одного погибшего

02.10.2020 18:21





Спасатели обнаружили еще одного человека мертвым в результате оползня в Аджарии, в хелвачаурском селе Джочо.



Ранее спасатели нашли жену погибшего. В настоящее время поиск их несовершеннолетнего ребенка продолжается.



Сегодня спасатели обнаружили двух погибших. Они были в машине, которая вчера попала под оползень.



По информации ведомства, поздно ночью в Аджарию прибыли вспомогательные силы со специальным оснащением из Самегрело, Имерети, Тбилиси. К работам были привлечены 60 пожарных. Также утром 2 октября из Тбилиси выехала группа из 50 человек с соответствующей техникой.





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