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Спасатели достали из-под оползня в хелвачаурском селе Джочо еще одного погибшего
02.10.2020 18:21
Спасатели обнаружили еще одного человека мертвым в результате оползня в Аджарии, в хелвачаурском селе Джочо.
Ранее спасатели нашли жену погибшего. В настоящее время поиск их несовершеннолетнего ребенка продолжается.
Сегодня спасатели обнаружили двух погибших. Они были в машине, которая вчера попала под оползень.
По информации ведомства, поздно ночью в Аджарию прибыли вспомогательные силы со специальным оснащением из Самегрело, Имерети, Тбилиси. К работам были привлечены 60 пожарных. Также утром 2 октября из Тбилиси выехала группа из 50 человек с соответствующей техникой.
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