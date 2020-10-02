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Первый канал Грузии закупил новую технику
02.10.2020 21:55
Первый канал Грузии закупил новую технику, что является частью 45-миллионного плана по техническогму переоснащению телевидения.
Комплект будет включать в себя большую компьютерную систему для редакторов и продюсеров, которая оценивается примерно в 8 миллионов лари.
По словам технического директора канала Гочи Кумсиашвили, новое оборудование позволит Первому каналу снимать, редактировать и архивировать новости по самым высоким мировым стандартам.
«В рамках проекта строится несколько крупных эфирно-режиссерских комнат, через них будет вестись освещение новостей. Это практически беспрецедентный случай в истории Грузии, можно сказать, что такой большой и современный производственный комплекс не строился даже в ближнем зарубежье. Осенью-зимой будут проводиться интенсивные тренинги и все сотрудники повысят свою квалификацию», — заявил Гоча Кумсиашвили.
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