

Звание Почетного тбилисца присвоено писателю и девяти врачам

04.10.2020 13:12





Звание Почетного тбилисца 2020 года присвоено грузинскому классику, писателю Гураму Дочанашвили и девяти врачам, борющимся с пандемией.



Почетного звания удостоены: генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его заместитель Паата Имнадзе, заведующая боксированным отделением Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Марина Энделадзе, генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе, медицинский директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая, директор Тбилисской университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе, той же Республиканской больницы Леван Гоподзе, генеральный директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Леван Ратиани, руководитель кафедры инфекционных отделений Тбилисского медицинского университета Эльза Вашакидзе и генеральный директор клиники им. В. Бочоришвили Давид Гаделия.



Торжественная церемония состоялась во дворе Дворца государственных церемоний.



В этом году праздник города Тбилиси («Тбилисоба») полностью посвящен памяти известного грузинского композитора Гии Канчели.



Мэрия Тбилиси, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, отметила все мероприятия, связанные с днем города, кроме награждения почетных тбилисцев.



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