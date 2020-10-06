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348 из 549 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии
06.10.2020 11:42
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 348 из 549 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии, в Тбилиси же их 99.
По словам Марины Энделадзе, стране 55 критически тяжелых пациентов, инфицированных коронавирусом.
«Аджария по-прежнему является лидером, но есть yебольшое снижение, там у нас 348 новых случаев, в Тбилиси - 99 новых случаев, в Имерети - 59, в Самегрело-Земо Сванети - 19, Мцхета-Мтианети - 10, в Раче-Лечхуми и Квемо Сванети - 1, в Гурии и Кахетии – по 3 случая, в Шида-Картли - 4, в Квемо-Картли – 1 , в Самцхе-Джавахети - 1», - сказала Энделадзе.
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