

Славина: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»

06.10.2020 16:53



Дмитрий Беляев



2 октября в Нижнем Новгороде у здания УВД совершила самосожжение главный редактор независимого издания Koza.Press, журналистка Ирина Славина. Это стало потрясением не только для семьи и друзей Ирины, но и для всего общества.



Славину постоянно преследовала власть, создавая ей всяческие проблемы, но такого поступка от неё никто не ожидал. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности не только за публикации, но и за участие в митингах и шествиях. Так, 2019 году суд оштрафовал Славину в 20 тысяч рублей, признав ее виновной в организации несогласованного шествия на Большой Покровской. В октябре того же года против Ирины было возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство» и она была оштрафована на 70 тысяч рублей. В июле 2020 года Славину признали виновной в распространении заведомо недостоверной информации в СМИ, относительно COVID-19 и оштрафовали на 65 тысяч рублей. По мимо этого, неизвестные резали колеса ее машины, разбрасывали около дома листовки оскорбительного содержания, всяческий старались вывести её из равновесия.



Несмотря на все эти действия властей и её приспешников, Славина продолжала заниматься своим делом – честно, без приукрашивания говорила правду и боролась за неё всеми силами до последнего вздоха. Последней каплей в чаше ее терпения, доведший её до трагического поступка, стал обыск в её доме 1 октября. В 6 часов утра в её квартиру ворвались 12 человек, среди них сотрудники полиции, СКР и СОБР. Проводили обыск агрессивно, издевательский, не дали позвонить Адвокату. Забрали флешки, ноутбуки, компьютер, телефоны членов семьи, обращались с ними как с заядлыми преступниками. То, что обыск у нас в стране стал инструментом террора оппозиции, запугивания инакомыслящих, инструментом морального воздействия на членов их семьи, нам хорошо известно, и не понаслышке. В итоге - на следующий день Славина привязала себя к лавочке у здания УВД и подожгла себя. Незадолго до этого она оставила предсмертное послание на своей странице социальной сети «Facebook» – «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».



Ирину убила власть - беспощадная, бесчеловечная, жестокая система, созданная Путиным, которая уничтожает всё на своём пути, калечит и губит жизни собственного народа, не признавая ничего, кроме одной заветной цели – удержания у власти вечно действующего президента. Об этом Славина всегда писала, с этим она всегда боролась и своим поступком она показала, что не может и не хочет жить в тоталитарном государстве, что не может и не хочет мириться с созданной Путиным тиранической машиной- называемым государство. Она хотела работать и помогать людям, хотела видеть Родину свободной от диктатуры, от жестокости власти. Ирина Славина была сильная женщина, все её знакомые это утверждают, и её поступок — это политический жест, попытка обратить внимание на проблемы, о которых она говорила, и в этот раз она это сказала громче всех. Наша система власти однозначно виновна в смерти Ирины Славиной, но и народные массы своим безучастием и малодушием повинны тоже. Она писала для нас, для народа, она хотела открыть нам глаза на правду, достучаться до сердец, она хотела, чтобы люди не были безучастными к проблемам страны, к проблемам других людей, чтобы нам было не все равно. Ирина Славина боролась с тем, чтобы люди не боялись говорить правду, чтобы не боялись выходить и защищать свои права, и она первая подавала в этом пример. Но когда она поняла, что Путинская система глуха и слепа к проблемам собственного народа, а до простых людей очень трудно, а порой и невозможно достучаться, она решилась пойти на отчаянный, но продуманный шаг. Ирина показала, как надо любить свою Родину и свой народ.



Но нашлись защитники и лакеи Путина, которые намекают на психическое состояние Ирины и требуют провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. В прошлом году она писала - «Интересно, а если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю), это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленной?». Это доказывает, что такой вариант протеста она обдумывала всерьез, но не решалась. У всего есть свой предел. Видимо этот предел наступил сегодня. Ирина сознательно принесла свою жизнь на алтарь свободы, чтобы люди наконец-то открыли глаза и посмотрели правде в лицо. Очень хочется надеяться, что жертва Ирины не будет напрасной и всеобщая наша «народная российская» спячка закончиться.



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