

В центре Тбилиси подростки украли мопед у курьера Glovo

10.10.2020 21:34





В центре Тбилиси несовершеннолетние украли мопед у курьера сервиса доставки Glovo. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Случай произошел сегодня на проспекте Чавчавадзе. На несколько минут курьер оставил мопед на велосипедной дорожке, а сам зашел в супермаркет AgroHub за заказом. Когда он вернулся, мопеда уже не было.



Украденное транспортное средство полицейские нашли в районе Исани-Самгори.



Следствие начато по пункту «г» части 3 статьи 177 УК Грузии – «кража, совершенная против транспортного средства». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





