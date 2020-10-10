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В центре Тбилиси подростки украли мопед у курьера Glovo
10.10.2020 21:34
В центре Тбилиси несовершеннолетние украли мопед у курьера сервиса доставки Glovo. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Случай произошел сегодня на проспекте Чавчавадзе. На несколько минут курьер оставил мопед на велосипедной дорожке, а сам зашел в супермаркет AgroHub за заказом. Когда он вернулся, мопеда уже не было.
Украденное транспортное средство полицейские нашли в районе Исани-Самгори.
Следствие начато по пункту «г» части 3 статьи 177 УК Грузии – «кража, совершенная против транспортного средства». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
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