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В центре Тбилиси подростки украли мопед у курьера Glovo


10.10.2020   21:34


В центре Тбилиси несовершеннолетние украли мопед у курьера сервиса доставки Glovo. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Случай произошел сегодня на проспекте Чавчавадзе. На несколько минут курьер оставил мопед на велосипедной дорожке, а сам зашел в супермаркет AgroHub за заказом. Когда он вернулся, мопеда уже не было.

Украденное транспортное средство полицейские нашли в районе Исани-Самгори.

Следствие начато по пункту «г» части 3 статьи 177 УК Грузии – «кража, совершенная против транспортного средства». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

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