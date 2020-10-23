Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новые случаи коронавируса: в Тбилиси 686, в Аджарии 487, в Имеретии — 356


23.10.2020   12:12


Из 1 759 новых случаев, выявленных за минувшие сутки, 686 было зафиксировано в Тбилиси, 487 – в Аджарии. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы операционного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.

Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит так:

Тбилиси – 686,

Аджария – 487,

Имеретия – 356,

Квемо Картли — 36,

Шида Картли — 35,

Гурия — 17,

Самегрело Земо Сванети — 69,

Кахетия – 24,

Мцхета-Мтианети — 12,

Самцхе-Джавахети — 30,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 7.

«По состоянию на сегодня, за последние 24 часа зафиксировано 1 759 новых случаев коронавируса. В стране после первого инфицирования 26 февраля до сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев составляет 24 562. За последние сутки у нас 350 выздоровевших, общее количество выздоровевших составляет 9 751. К сожалению, за сутки у нас пятеро скончавшихся, а с 26 февраля до сегодняшнего дня всего 183 скончавшихся», — отметил Сичинава.

Согласно официальным данным, на этом этапе в Грузии 14 421 активных случаев коронавируса.

3 234 человек лечатся в больницах, их них в Тбилиси 1 577, в Аджарии – 641.

Тяжелых пациентов на сегодня 397, из них в Тбилиси – 201, в Аджарии – 80. Из них к аппарату ИВЛ подключены 82 человека: в Тбилиси – 53, в Аджарии – 12.

2 025 человек размещены в ковид-гостиницы, из них 1 110 – в Аджарии, а 676 – в Тбилиси.

9 162 человек проходят курс лечения на дому.

В карантине находятся 4 263 человек, из них в Тбилиси – 836, в Аджарии — 2 205. Всего в период с 6 по 22 октября с границы в гостиницы было переведено 7 583 человек.

В самоизоляции на сегодня находятся 25 759 человек, из них в Тбилиси – 3 243, в Аджарии – 10 852, в Имеретии – 3 521.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна