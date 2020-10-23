|
|
Новые случаи коронавируса: в Тбилиси 686, в Аджарии 487, в Имеретии — 356
23.10.2020 12:12
Из 1 759 новых случаев, выявленных за минувшие сутки, 686 было зафиксировано в Тбилиси, 487 – в Аджарии. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы операционного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.
Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит так:
Тбилиси – 686,
Аджария – 487,
Имеретия – 356,
Квемо Картли — 36,
Шида Картли — 35,
Гурия — 17,
Самегрело Земо Сванети — 69,
Кахетия – 24,
Мцхета-Мтианети — 12,
Самцхе-Джавахети — 30,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 7.
«По состоянию на сегодня, за последние 24 часа зафиксировано 1 759 новых случаев коронавируса. В стране после первого инфицирования 26 февраля до сегодняшнего дня общее количество подтвержденных случаев составляет 24 562. За последние сутки у нас 350 выздоровевших, общее количество выздоровевших составляет 9 751. К сожалению, за сутки у нас пятеро скончавшихся, а с 26 февраля до сегодняшнего дня всего 183 скончавшихся», — отметил Сичинава.
Согласно официальным данным, на этом этапе в Грузии 14 421 активных случаев коронавируса.
3 234 человек лечатся в больницах, их них в Тбилиси 1 577, в Аджарии – 641.
Тяжелых пациентов на сегодня 397, из них в Тбилиси – 201, в Аджарии – 80. Из них к аппарату ИВЛ подключены 82 человека: в Тбилиси – 53, в Аджарии – 12.
2 025 человек размещены в ковид-гостиницы, из них 1 110 – в Аджарии, а 676 – в Тбилиси.
9 162 человек проходят курс лечения на дому.
В карантине находятся 4 263 человек, из них в Тбилиси – 836, в Аджарии — 2 205. Всего в период с 6 по 22 октября с границы в гостиницы было переведено 7 583 человек.
В самоизоляции на сегодня находятся 25 759 человек, из них в Тбилиси – 3 243, в Аджарии – 10 852, в Имеретии – 3 521.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна