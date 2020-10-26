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Врач скорой помощи Ахалкалаки скончался от коронавируса


26.10.2020   14:59


В Грузии от коронавируса умер врач бригады скорой помощи, работавший в Ахалкалаки. 67-летний медработник проходил лечение в столичной клинике «Герарс».

В службе по связям с общественностью Центра экстренной медицинской помощи сообщили, что COVID-19 у врача был диагностирован 19 октября, после чего мужчина был переведен в клинику Тбилиси.

«Его состояние ухудшилось в последние дни, кроме того, у него были сопутствующие заболевания, в том числе рак щитовидной железы, нарушение обмена веществ и другие подобные жалобы», — сообщили в службе.

Напомним, 20 октября стало известно о том, что 13 работников скорой помощи Ахалкалаки заразились коронавирусом. По этой причине возникла необходимость мобилизации в муниципалитете дополнительной группы из Ниноцминда и Аспиндзы. 67-летний доктор один из 14-ти погибших за минувшие сутки пациентов.

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