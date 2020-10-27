

Гамкрелидзе: Всем советую не предаваться панике

27.10.2020 18:00





«В первую очередь, всем советую не предаваться панике. Разумеется, каждый случай смерти – это трагедия, однако, вы знаете, что в медицине нет ничего абсолютного», - заявил директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос «IPN» о том, что он может посоветовать лицам, находящимся на дому или в ковид-гостиницах, которые напуганы смертью бессимптомных пациентов, инфицированных пациентов.



Как заявил Гамкрелидзе, главная рекомендация заключается в том, чтобы на дому или в ковид-гостиницах находились лишь бессимптомные и легкие пациенты.



«К сожалению, во время пандемий и эпидемий есть летальные исходы, однако выздоровлений больше, чем печальных исходов. Тут строгая рекомендация такова, что на дому или в ковид-гостиницах должны оставаться лишь бессимптомные и легкие пациенты, а также по решению семейного врача может быть оставлен и пациент средней тяжести, если он не принадлежит к другим группам риска. Это решает врач. Что касается случая, к сожалению, тромбоэмболическое осложнение, являющееся очень редким осложнением, характерно для коронавирусной инфекции и такие случаи, очень редки, однако один такой случай имел место», - заявил Гамкрелидзе.



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