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В Грузии значительно увеличилось число выздоровевших от коронавируса
28.10.2020 14:38
В Грузии за последние сутки выросло число пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, их число достигло 2 197.
За минувшие сутки было проведено 9 126 тестирований. Выявлен 1 731 новый случай коронавируса.
Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 14 829, это 44% от зараженных – всего в Грузии зафиксировано 33 858 случаев инфицирования. Таковы данные Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Новые случаи коронавируса распределились так:
Тбилиси – 636 за сутки,
Аджария – 333,
Имерети — 320,
Квемо Картли – 121,
Шида Картли – 76,
Гурия – 18,
Самегрело-Земо Сванети – 119,
Кахетия – 45,
Мцхета-Мтианети – 9,
Самцхе-Джавахети – 39,
Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 15.
За последние сутки из-за последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Из них в Тбилиси — 4, в Аджарии – 7, в Имеретии – 4. Всего жертвами коронавирусной инфекции в Грузии с начала инфекции стали 253 человек. Показатель смертности составляет 0,75%
На данный момент в стране 18 750 активных случаев. Из них 4 022 лечатся в клиниках, в Тбилиси – 2012, в Аджарии – 673.
Количество тяжелых пациентов составляет 521, из них в Тбилиси – 267, в Аджарии – 73. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 120 человек, среди них 67 в Тбилиси и 23 — в Аджарии.
2344 человек находятся в ковид-гостиницах, среди них 824 в Аджарии и 1250 в Тбилиси. 12 384 лечатся дома.
В процентном отношении пациентов с легкой формой заболевания – 87%, с тяжелой – 11%, в критическом состоянии – 2%.
В карантинном пространстве находятся 3507 человек, среди них в Тбилиси 726, Аджарии 1788.
По последним данным, в самоизоляции находятся 29 001 человек, из них в Тбилиси 3 283, Аджарии – 11 793, Имерети – 4072.
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