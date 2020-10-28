

В Грузии значительно увеличилось число выздоровевших от коронавируса

28.10.2020 14:38





В Грузии за последние сутки выросло число пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, их число достигло 2 197.



За минувшие сутки было проведено 9 126 тестирований. Выявлен 1 731 новый случай коронавируса.



Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 14 829, это 44% от зараженных – всего в Грузии зафиксировано 33 858 случаев инфицирования. Таковы данные Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Новые случаи коронавируса распределились так:



Тбилиси – 636 за сутки,



Аджария – 333,



Имерети — 320,



Квемо Картли – 121,



Шида Картли – 76,



Гурия – 18,



Самегрело-Земо Сванети – 119,



Кахетия – 45,



Мцхета-Мтианети – 9,



Самцхе-Джавахети – 39,



Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 15.



За последние сутки из-за последствий коронавирусной инфекции скончались 15 человек. Из них в Тбилиси — 4, в Аджарии – 7, в Имеретии – 4. Всего жертвами коронавирусной инфекции в Грузии с начала инфекции стали 253 человек. Показатель смертности составляет 0,75%



На данный момент в стране 18 750 активных случаев. Из них 4 022 лечатся в клиниках, в Тбилиси – 2012, в Аджарии – 673.



Количество тяжелых пациентов составляет 521, из них в Тбилиси – 267, в Аджарии – 73. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 120 человек, среди них 67 в Тбилиси и 23 — в Аджарии.



2344 человек находятся в ковид-гостиницах, среди них 824 в Аджарии и 1250 в Тбилиси. 12 384 лечатся дома.



В процентном отношении пациентов с легкой формой заболевания – 87%, с тяжелой – 11%, в критическом состоянии – 2%.



В карантинном пространстве находятся 3507 человек, среди них в Тбилиси 726, Аджарии 1788.



По последним данным, в самоизоляции находятся 29 001 человек, из них в Тбилиси 3 283, Аджарии – 11 793, Имерети – 4072.



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