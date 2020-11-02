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В Грузии от коронавируса умерли еще семь пациентов
02.11.2020 10:59
В Грузии от коронавируса умерли еще семь пациентов, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель главы оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.
«К сожалению, за последние 24 часа у нас есть и смертельные случаи. Семь человек скончались. В Аджарии — шесть человек, а в Кахети — один человек. Всего с 26 февраля 2020 года у нас скончались 342 человека», — заявил Бердия Сичинава.
За последние 24 часа было выявлено 1852 новых случая коронавируса и 1696 пациентов выздоровели.
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