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Сборная Грузии сыграет с Северной Македонией без зрителей
05.11.2020 16:32
«К сожалению, сборной Грузии придется играть без зрителей», — заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.
Координационный совет обсуждает, какие дополнительные точечные ограничения могут быть введены для сокращения распространения коронавируса.
«УЕФА установил лимит, согласно которому на матче разрешается присутствовать 30% от вместимости стадиона, но это делается с учетом местной эпидемической ситуации. К сожалению, нынешняя эпидситуация не позволяет нам допускать людей на игры сборной Грузии», — заявила Цкитишвили.
Напомним, что 12 ноября сборная Грузии проведет исторический матч против Северной Македонии. В случае победы наша команда сыграет на чемпионате Европы. 15 ноября сборная Грузии примет Армению, а 18 ноября — Эстонию. Все три матча пройдут на стадионе «Динамо-Арена».
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