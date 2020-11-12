

Сыр сулгуни и аджарскую вышивку объявили памятниками культурного наследия

12.11.2020 14:09





Грузинский сыр сулгуни получил статус памятника нематериального культурного наследия. Соответствующий приказ 2 ноября 2020 года подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.



«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия – традиции сулгуни в Грузии», сказано в приказе, который вошел в силу 11 ноября.



Сулгуни — рассольный сорт сыра из региона Самегрело. На мегрельском языке называется «селегин». Сулгуни производится только из натуральных ингредиентов: коровьего или буйволиного молока путем свертывания сычужным ферментом чистыми культурами молочнокислых бактерий. Содержание жира в сулгуни в среднем составляет 45%.



В 2016 году правительство Грузии оформило патент на сулгуни и еще несколько блюд грузинской кухни. Это означает, что сыр под названием «сулгуни» может быть изготовлен только на территории Грузии с соблюдением рецептуры, технологического процесса и должен соответствовать определенным критериям качества.



На сегодняшний день в Грузии официально зарегистрировано 14 видов сыра: дамбал хачо, чоги, тенили, калти, коби, аджарский чечили, месхури чечили, мегрельский сулгуни, сулгуни, сванский сулгуни, гуда, тушинский гуда, сыр имеретинский, грузинский сыр.



Тем же приказом Николоза Антидзе от 2 ноября памятником нематериального культурного наследия объявлена «традиционная аджарская вышивка».



«Ремесла традиционно имеют большое значение в Аджарии. Вышивка в Аджарии была неотъемлемой частью приданого невесты. Традиции вышивки в Аджарии — неотъемлемая часть общегрузинской традиционной культуры и ее интересное продолжение.



Аджарская вышивка отличается разнообразием орнаментов и сюжетов. В основном для нее характерны растения, животные и антропоморфные виды, встречаются также геометрические формы. Аджарская вышивка тесно связана с художественно-символическими формами грузинской церковной вышивки. К ним относятся крест, звезда, ромб, вышитые крестом или помещенные в ромб птицы, рыбы, символы солнца, олени, гвоздики и четырехконечные растительные орнаменты. Особенно интересны варианты передачи форм темы древа жизни», — говорится в распространенной агентством информации.



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