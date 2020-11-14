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102-летняя женщина, переболевшая коронавирусом, покинула клинику
14.11.2020 21:42
В Кутаиси выписали из больницы 102-летнюю Галину Закрадзе, переболевшую коронавирусом. Видео прощания с пациенткой сегодня распространила клиника инфекционных патологий «ЭлДжи и компания».
Галина Закрадзе заразилась Covid-19 в доме престарелых. Две недели назад она была госпитализирована. По словам врачей, сейчас пациентка чувствует себя хорошо. У нее не наблюдается каких-либо осложнений.
«102-летняя Галина Закрадзе победила вирус. Лечение и все необходимые обследования были проведены в течение двух недель», — сообщили в клинике.
В комментарии грузинской службе Радио Свобода Закрадзе призналась, что очень рада своему выздоровлению и возвращению в пансионат. Как отмечается, в доме престарелых женщина живет уже три года.
С конца февраля и до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 78 658 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет 58 674, скончались 669 человек.
Сейчас активными остаются 17 289 случаев COVID-19. Из них 4 957 пациентов (около 30%) проходят лечение в больницах, 8 611 (более 50%) – на дому, а 3 413 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
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