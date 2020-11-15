

В Грузии от коронавируса умерли еще 34 пациента

15.11.2020 11:30





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 34 человека.



«К сожалению, за последние 24 часа скончались 34 человека, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1.



С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 703 случая смерти от коронавируса», - сказано в информации, которую распространяет оперативный штаб при межведомственном координационном совете.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





