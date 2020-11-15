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В Грузии от коронавируса умерли еще 34 пациента


15.11.2020   11:30


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 34 человека.

«К сожалению, за последние 24 часа скончались 34 человека, из которых в Тбилиси – 18, в Аджарии – 8, в Имерети – 6, в Квемо Картли – 1, в Кахетии – 1.

С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 703 случая смерти от коронавируса», - сказано в информации, которую распространяет оперативный штаб при межведомственном координационном совете.

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