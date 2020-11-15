|
|
Поражение от Армении - сборная Грузии провалила решающие матчи
15.11.2020 23:21
Футбольная сборная Грузии потерпела очередное постыдное поражение. На этот раз в Лиге наций сборная Грузии на своем поле проиграла сборной Армении. Даже пенальти, который судья подарил сборной Грузии, не помог грузинским футболистам удержать счет до конца игры.
Тбилиси. «Динамо-Арена» (без зрителей)
Грузия — Армения 1: 2 .
Голы: 0: 1 Казарян (33, с паса Барсегяна), 1: 1 Казаишвили (65. пенальти), 1: 2, Адамян(86, с паса Барсегяна)
Сегодняшний мачт — был шанс для сборной Грузии по футболу хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками из-за потери уникального шанса поехать на чемпионат Европы.
По итогам сегодняшей игры пятого тура во второй группе дивизиона «С» Лиги Наций УЕФА сборная Грузии опустилась на третье место, пропустив вперед Армению. С этим поражением был упущен шанс занять первое место в группе — к сожалению, сборная Грузии провалила ноябрь.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна