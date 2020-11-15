

Поражение от Армении - сборная Грузии провалила решающие матчи

15.11.2020 23:21





Футбольная сборная Грузии потерпела очередное постыдное поражение. На этот раз в Лиге наций сборная Грузии на своем поле проиграла сборной Армении. Даже пенальти, который судья подарил сборной Грузии, не помог грузинским футболистам удержать счет до конца игры.



Тбилиси. «Динамо-Арена» (без зрителей)

Грузия — Армения 1: 2 .



Голы: 0: 1 Казарян (33, с паса Барсегяна), 1: 1 Казаишвили (65. пенальти), 1: 2, Адамян(86, с паса Барсегяна)



Сегодняшний мачт — был шанс для сборной Грузии по футболу хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками из-за потери уникального шанса поехать на чемпионат Европы.



По итогам сегодняшей игры пятого тура во второй группе дивизиона «С» Лиги Наций УЕФА сборная Грузии опустилась на третье место, пропустив вперед Армению. С этим поражением был упущен шанс занять первое место в группе — к сожалению, сборная Грузии провалила ноябрь.





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