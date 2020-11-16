

У трех футболистов сборной Украины выявили COVID-19

16.11.2020 15:45





Несмотря на вчерашнюю новость о негативных тестах всех членов сборной Украины по футболу, сегодня утром поступила дополнительная информация от лаборатории, которая имеет статус официального для соревнований Европейского футбольного союза (УЕФА).



Как сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Гливинский, выяснилось, что тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19, передает Укринформ.



Трое упомянутых футболистов сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей о возможности проведения завтрашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Швейцарии.



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