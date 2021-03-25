

Грузия предложила обсудить проблему Карабаха без участия России

25.03.2021 15:31





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о невозможности работы с Россией в совместной региональной платформе по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха. Он предложил новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



«Никаких платформ с Россией, которая оккупировала наши территории (Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии после войны-2008), мы не рассматриваем», – заявил он на пресс-конференции.



По его словам, поэтому предлагаемая платформа «три плюс три» с участием стран Южного Кавказа, России, Турции и Ирана неприемлема для Грузии.



«Мы хотим быть вовлечены в процессы (урегулирования), – заявил Давид Залкалиани. Мы предлагаем новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения. Тбилиси – как место диалога, с участие международных партнеров».



«Грузия – единственный и самый надежный партнер Запада в этом регионе», – отметил он.



Министр также сказал, что внутриполитический кризис в Грузии, вызванный бойкотом большей части оппозиции парламента страны, «льет воду на российскую мельницу».



«Недопустим глубокий кризис в Грузии и потому, что в регионе – новые геополитические реалии, налицо рост российского военного присутствия», – заявил глава грузинской дипломатии.



В начале марта стало известно, что Грузия не захотела участвовать в предложенном Турцией региональном формате «три плюс три» из-за России.



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