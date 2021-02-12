

В Грузию растут поставки "бесплатного газа" с месторождения Шах-Дениз

12.02.2021 15:07





«Увеличение объема так называемого «бесплатного газа» с газового месторождения Шах-Дениз – главное благо для Грузии и нашего народа. Объем поставок растет из года в год и укрепляет нашу энергетическую независимость», - сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя участие Грузии в проекте Южного газового коридора.



Натия Турнава приняла вчера участие в министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора, которая в этом году проводилась онлайн. Мероприятие открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Министр экономики Грузии выступила на пленарном заседании «Южный газовый коридор: достижения, завершение проекта TAP и начало поставок газа из Азербайджана в Европу». По ее словам, министерская встреча в этом году - одна из самых успешных, так как все запланированное было реализовано.



Историческим энергетическим событием министр назвала тот факт, что каспийский газ в настоящее время поставляется в Европу через Грузию. Южный газовый коридор будет расширяться и сможет также обслуживать Балканский регион. После увеличения поставок суммарная мощность TAP составит 20 миллиардов кубометров, а Трансанатолийского газопровода (TANAP) - 31 миллиард кубометров. В общей сложности мощность Южно-Кавказского газопровода после расширения достигнет 30 миллиардов кубометров.



Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов - Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP).



Один из важнейших компонентов Южного газового коридора, Трансанатолийский трубопровод (TANAP, в прошлом году открыли премьер-министр Грузии Георгий Гахария, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.



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