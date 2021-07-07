

Оливер Вархели: Наша цель - помочь Грузии установить более сильную экономическую ситуацию

07.07.2021 18:04





Мы готовы мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономической ситуации в регионе Восточного партнерства, — заявил на пресс-конференции в администрации правительства Грузии комиссар Евросоюза по политике соседства и расширения Оливер Вархели по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибавшвили.



«Несколько дней назад в Евросоюзе мы представили очень амбициозный экономический и инвестиционный план для всего Восточного соседства. Мы готовы мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономического положения этого региона, региона Восточного соседства. 2,3 миллиарда евро будут предоставлены в виде грантов, а остальная часть — в виде проектов и инвестиций, которые будут привлечены от международных финансовых институтов, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.



Наша цель — помочь соседним странам улучшить их экономическое и социальное положение и помочь Грузии установить более сильную экономическую ситуацию после кризиса Ковида.



Мы работали над этим с правительством Грузии, с предыдущим правительством, с этим правительством, чтобы выделить приоритеты, определить основные проблемы, существующие в стране.



Пять переломных инициатив, которые созданы для Грузии, являются результатом этого сотрудничества», — сказал Вархели.



По словам еврокомиссара, согласно плану, Грузия сможет привлечь не менее 3,9 млрд евро инвестиций.



«Это будут автомобильные и железная дорога, это будет неиспользованный потенциал, существующий в Черноморском регионе, это будет подключение к основным сетям электроснабжения и Интернета. Все эти аспекты имеют большой потенциал и могут вывести экономику Грузии вперед и перевести ее в новое измерение. Вот почему мы разработали план для решения который решает эту проблему — будет создана взаимосвязь, укрепится экономика, усилятся малые и средние предприятия, местные общины, в масштабе всей страны улучшится доступ к цифровым услугам, а также Грузии будет представлена в нашей новой экологической концепции и нашим друзьям.



Мы дадим Грузии возможность перепрыгнуть через несколько этапов, и присоединиться к нам прямо на том этапе, на котором сейчас находится ЕС. Благодаря этому плану Грузия сможет привлечь не менее 3,9 млрд евро инвестиций. Это треть ВВП, который был у страны в период до кризиса коронавируса. Это осмысленный большой пакет помощи, однако это и огромная задача для всех нас. Это возможность, и нам придется работать вместе, нам придется очень много работать, чтобы претворить все это в жизнь», — сказал Вархели.





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