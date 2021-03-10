

Взвод грузинских военных отправился в ЦАР для участия в Миссии ЕС

10.03.2021 18:22





10 марта взвод Национальной гвардии Министерства обороны Грузии отправился в Центральноафриканскую Республику для участия в Военной тренировочной миссии ЕС (EUTM RCA).



По информации ведомства, грузинские военные разместятся на базе «Укатекс» в столице ЦАР Банги.



В настоящее время Грузия представлена в Центральноафриканской Республике миротворческой миссией ЕС в составе 20 человек.



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«Их главной задачей будет обеспечение безопасности базы, моторизованное патрулирование, конвой и сопровождение», — говорится в заявлении Минобороны.



Грузинские военнослужащие участвуют в миссии ЕС «EUTM RCA» в Африке, что переводится как «Миссия ЕС по обучению в Центральноафриканской Республике». Программа стартовала в июле 2016 года по запросу местного правительства сроком на 2 года и с тех пор продлевалась трижды. Третий этап находится в стадии реализации и завершится 22 сентября.



В соответствии с программой союзные силы будут помогать Вооруженным силам Центральноафриканской Республики в создании модернизированной, эффективной, этнически сбалансированной и демократически подотчетной армии. Программа предусматривает реализацию реформ в оборонном секторе.



Бюджет миссии составляет 37 миллионов евро. В ней участвуют такие страны как Босния и Герцеговина, Бразилия, Франция, Грузия, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания и Швеция.



Помимо EUTM RCA, в Африканской Республике действуют и другие миссии ООН и ЕС, направленные на миротворчество и институциональное строительство.



Ранее Грузия участвовала в военной миссии EUFOR RCA [ЕС для Центральноафриканской Республики], куда страна направила 100 военнослужащих.



Что происходит в Центральноафриканской Республике

Гражданская война в Центральноафриканской Республике продолжается более 8 лет. За эти годы война унесла жизни тысяч людей.



В конфликте участвуют сторонники действующего президента Постина Аршанге Туадеры и бывшего президента Франсуа Бозизе, а также группы, связанные с мусульманской Селекой, и христианские антибалакские силы и группы племен.



В разные периоды гражданской войны между группами периодически образуются союзы, позже между ними назревает конфронтация.



Нынешнее правительство и президент Достон Аршанге Туадера пользуются поддержкой Европейского Союза, в частности Франции. Следовательно, грузинские силы также участвуют в военном укреплении правительства Туадеры и патрулировании контролируемой им столицы Банги.



В настоящее время правительство контролирует только западную часть страны.



Правительственные силы также поддерживаются частными инструкторами из России. По мнению независимых западных экспертов, участие России в конфликте объясняется ее желанием получить влияние и доступ к ресурсам страны.



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