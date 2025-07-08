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Прокси-партия «Грузинской мечты» выступает против вступления Грузии в ЕС
08.07.2025 22:48
Политическая группа Европарламента «Европа суверенных наций» (ESN), которая поддерживает партию «Грузинская мечта», является ее сторонником, инициировала поправку в проект резолюции Европарламента. Изменение призывает ЕП выступить против вступления Грузии в Евросоюз.
Между тем, политгруппа подчеркивает, что признает результаты выборов в парламент 26 октября 2024 года, призывает пересмотреть переход к расширению Евросоюза на фоне последних событий в Грузии, призывает к сотрудничеству при уважении к суверенитету Грузии.
Итак, детально поправка гласит:
• признает решение правительства Грузии временно приостановить процесс вступления в ЕС как законное выражение • • национального суверенитета перед лицом внешнеполитического давления;
• уважает пересмотр Грузией своих стратегических партнерств, направленных на защиту конституционного строя и национальных интересов страны;
• призывает ЕС уважать конституционный строй Грузии и ее право самостоятельно определять формы реализации соглашения об ассоциации без политических предварительных условий;
• приветствует возможность пересмотреть подход к расширению ЕС с учетом последних событий в Грузии;
• отмечает необходимость перехода к формату стратегического сотрудничества соглашения, которые уважают суверенитет и уникальность;
• уважает результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года как выражение демократической воли грузинского народа;
• подчеркивает ответственность всех политических сил за действия в конституционных рамках для обеспечения политической стабильности и надлежащего функционирования демократических институтов;
• признает необходимость для Грузии поддерживать прагматичные отношения со всеми соседними государствами – как для обеспечения региональной стабильности, так и для защиты национальных интересов.
Добавим, «Европа суверенных наций», насчитывающая 25 депутатов, является малочисленной политической группой в Европарламенте.
Инициаторами поправки являются депутат Европарламента от Словакии Милан Урик, немец Александр Зель и француженка Сара Кнафо.
Напомним, 8 июля Европарламент обсудит, а 9 июля — проголосует по резолюции по Грузии.
В документе отмечается, что ЕП не признает власти «Мечты». Кроме того, в проекте резолюции подчеркивается необходимость введения санкций против Бидзины Иванишвили и его семьи, а также руководства Грузии и других лиц, ответственных за откат от демократии в стране.
В проекте документа говорится о давлении на НПО в Грузии, преследовании оппозиционеров, а также о предстоящих 4 октября выборах в органы местного самоуправления, в которых намерены принять участие «Лело», «Гахария за Грузию» и «Гирчи» (Яго Хвичия).
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