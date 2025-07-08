Кобахидзе: Желаю Торнике Рижвадзе скорейшего выздоровления

08.07.2025 22:45





«Желаю Торнике Рижвадзе скорейшего выздоровления. «Я рад, что процесс восстановления развивается в хорошем направлении», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства посетил Первую университетскую клинику и получил информацию от врачей о состоянии здоровья Торнике Рижвадзе.



«Желаю Торнике скорейшего выздоровления. Рад, что процесс выздоровления развивается в хорошем направлении. Подробностей сообщить не могу, но от врачей поступила информация, что динамика положительная, чему мы очень рады. Процесс выздоровления идет», — заявил премьер-министр.





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