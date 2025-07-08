Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Желаю Торнике Рижвадзе скорейшего выздоровления


08.07.2025   22:45


«Желаю Торнике Рижвадзе скорейшего выздоровления. «Я рад, что процесс восстановления развивается в хорошем направлении», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства посетил Первую университетскую клинику и получил информацию от врачей о состоянии здоровья Торнике Рижвадзе.

«Желаю Торнике скорейшего выздоровления. Рад, что процесс выздоровления развивается в хорошем направлении. Подробностей сообщить не могу, но от врачей поступила информация, что динамика положительная, чему мы очень рады. Процесс выздоровления идет», — заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна