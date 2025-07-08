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Торнике Рижвадзе попытался застрелиться, оставшись один в комнате – прокуратура
08.07.2025 22:56
Прокуратура предъявила обвинение директору Агентства морского транспорта Александру (Алекси) Ахвледиани в связи с делом бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По данным следствия, Рижвадзе пытался покончить с собой, использовав оружие, принадлежавшее Ахвледиани, которому предъявлено обвинение по статье 238 – небрежное хранение оружия. Тбилисский городской суд отпустил его под залог в 30 тысяч лари. На заседании Ахвледиани заявил, что намерен сотрудничать со следствием.
Адвокат Лали Апциаури представила на суде заявление родителей Торнике Рижвадзе, в котором они просили освободить Ахвледиани из зала суда.
Инцидент произошёл в Сагареджо, где Рижвадзе находился в гостях у Ахвледиани. Как заявляет прокуратура, 7 июля, около 01:00–01:30 он тайно взял огнестрельное оружие, оставленное хозяином без присмотра в застеклённой беседке, перенёс его в комнату для гостей и выстрелил себе в грудь. Рижвадзе получил тяжёлое ранение.
«[Оружие у Ахвледиани] было оставлено без должного присмотра в застеклённой беседке рядом с жилым домом. [Рижвадзе] тайно перенёс его в комнату для гостей, остался там один и, с целью самоубийства, выстрелил себе в область груди, что повлекло за собой тяжкие телесные повреждения», – говорится в заявлении прокуратуры.
7 июля стало известно, что экс-глава правительства Аджарии был госпитализирован в клинику Geo Hospitals в Сагареджо с огнестрельным ранением. Позднее его перевели в Первую университетскую клинику в Тбилиси. У пострадавшего диагностировано повреждение лёгкого, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Следствие ведётся по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства.
Торнике Рижвадзе возглавлял правительство Аджарии с июля 2018 года до апреля 2025-го. О своей отставке он сообщил 4 апреля в личной публикации на Facebook.
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