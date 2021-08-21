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Грузия и Турция обсуждают создание совместных предприятий на базе центра «Дельта»
21.08.2021 13:34
Грузия и Турция обсуждают создание совместных предприятий на базе государственного военного научно-технического центра «Дельта». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе с его турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны провели переговоры на полях 15-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 21, проходившей в Стамбуле. На встрече также присутствовали руководители турецких оборонно-промышленных компаний.
О деталях обсуждаемых совместных проектов в сфере ОПК в министерстве не говорят. При этом в ведомстве информируют о других вопросах, которые обсуждали Бурчуладзе и Акар.
«Стороны обсудили направления сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах», — говорится в сообщении без указания того, кто подразумевается под третьей стороной.
Также министры говорили о важности международных учений, плодотворного совместного участия в международных миссиях и сотрудничества с НАТО.
Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее стремления стать членом НАТО.
Глава Минобороны Грузии находился в Турции 17-20 августа. В ходе визита он также встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.
В целом в выставке IDEF, которая находится на третьем месте в мире по числу компаний-участниц, участвовали более 150 делегаций из 79 стран мира. В их числе было более 30 министров обороны, 11 глав Генштабов и 33 командующих сухопутными войсками.
На сегодняшний день Турция является одним из крупнейших поставщиков Минобороны Грузии. В конце 2020 года Турция выделила министерству обороны Грузии грант на 100 миллионов лир (примерно 17,5 миллиона долларов) на основе межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве для закупки товаров и услуг военного назначения, преимущественно от компаний, оперирующих в Турции. По соглашению, сумма должна быть использована в течение пяти лет после выделения на конкретные проекты.
В рамках гранта в области военного сотрудничества в ноябре 2020 года Турция передала Силам обороны Грузии 35 автобусов и 12 единиц бронированных экскаваторов-погрузчиков. В 2021 году Грузия получила в подарок лазерные дальномеры и инженерное оборудование, а также вспомогательные аэродромные средства.
«Дельта» — единственное в Грузии военное производство, объединяющего шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод.
Военное производство «Дельта» началось в 2010 году и контролируется министерством обороны Грузии. Уже несколько лет «Дельта» экспортирует свою продукцию за рубеж. Одной из первых разработок обновленного центра стали БМП «Лазика» и серия бронированных машин «Дидгори». Сегодня центр производит боевые машины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, глушители, бронежилеты, каски, специальные снаряжения.
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