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ЕС поможет оценить рыбоводный потенциал Грузии


27.01.2021   12:36


Перспективы товарной аквакультуры в Грузии оценят ее эксперты совместно с коллегами из Евросоюза. Отмечено, что зона свободной торговли между этой страной и ЕС открыла новые экспортные возможности для отрасли, передает Fishnews.

Анализ производственно-сбытовых цепочек пресноводной аквакультуры предполагается провести в рамках проекта Value Chain Analysis for Development Project (VCA4D), рассказали Fishnews в пресс-службе Представительства Евросоюза в Грузии. Организаторами соответствующих мероприятий выступили Представительство и грузинское Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Уже прошло стартовое совещание, весной группа из четырех грузинских и иностранных экспертов намерена провести исследование на местах. По его результатам специалисты представят доклад.

VCA4D - это финансируемый Евросоюзом проект по сельскохозяйственным исследованиям. Его реализует группа из более чем 35 европейских университетов и исследовательских центров.

Отмечено, что благодаря богатым запасам пресной воды Грузия имеет хорошие перспективы для развития аквакультуры - силами мелких фермеров и кооперативов. Однако страна до сих пор является чистым импортером рыбы.

«Кроме того, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между ЕС и Грузией (DCFTA) предоставляет новые экспортные возможности для продукции аквакультуры», - подчеркнули в пресс-службе Представительства.

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