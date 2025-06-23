ЕС обсуждает ужесточение мер против Грузии, «не идущей по верному пути»

23.06.2025 16:29





Министры иностранных дел стран Европейского союза обсуждают ситуацию в Грузии. Поводом для рассмотрения этого вопроса стала обеспокоенность ухудшением состояния демократии и прав человека в стране. Как заявляют в Брюсселе, по сравнению с июнем и декабрём прошлого года ситуация в Грузии «резко ухудшилась», передает грузинская служба Радио Свобода.



Главными тревожными факторами названы:



• законодательные инициативы, направленные против неправительственных организаций и независимых СМИ;

• ограничение свободы собраний и выражения мнения;

• аресты оппозиционных политиков;

• преследование и увольнение госслужащих за поддержку евроатлантического курса страны.



По инициативе Литвы Европейский союз рассматривает возможность усиления давления на правящую партию «Грузинская мечта». В распоряжении Радио Свобода оказалась рабочая версия шестипунктного плана, включающего:



• приостановку всех политических контактов ЕС с грузинским руководством;

• замораживание финансирования инфраструктурных проектов и программ, поддерживаемых международными • финансовыми институтами;

• разработку дополнительных пакетов помощи для гражданского сектора и независимой журналистики;

введение визовых ограничений в отношении отдельных представителей грузинской власти.



Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, подчеркнула перед началом встречи, что наряду с конфликтом между Ираном и Израилем, а также войной в Украине, Грузия также будет обсуждаться, поскольку страна «не идёт по верному пути».



«Ситуация в Грузии ухудшается, и поэтому я снова подниму вопрос санкций в отношении тех, кто применяет насилие и нарушает права человека. Мы также обсудим, что ещё может предпринять Европейский союз. Приостановка визовой либерализации сегодня подробно рассматриваться не будет, но да, это один из инструментов», – заявила Каллас.



Свою позицию также озвучил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, инициатор обсуждения и автор плана из 6 пунктов. Он отметил, что «гуманитарная ситуация в стране ухудшается» и сейчас подходящее время для решительных действий со стороны ЕС.



Напомним, что ранее ввести санкции Брюсселю не удавалось из-за позиции Венгрии. При этом в ЕС согласовали приостановку безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Некоторые страны ЕС уже задействовали это решение.





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