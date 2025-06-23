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Евросоюз рассматривает возможность дополнительных ограничений против лиц, ответственных за репрессии в Грузии
23.06.2025 20:26
Евросоюз рассматривает возможность дополнительных ограничений против лиц, ответственных за репрессии в Грузии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Санкции могут затронуть представителей правящей партии «Грузинская мечта», судей по политически мотивированным делам и лиц в органах власти, ответственных за насилие в отношении активистов, оппозиционеров и представителей СМИ.
На данный момент пакет мер не согласован и, по сообщениям из Брюсселя, Венгрия выступает против.
ЕС вернется к обсуждению вопроса в июле.
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