Евросоюз рассматривает возможность дополнительных ограничений против лиц, ответственных за репрессии в Грузии

23.06.2025 20:26





Евросоюз рассматривает возможность дополнительных ограничений против лиц, ответственных за репрессии в Грузии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.



Санкции могут затронуть представителей правящей партии «Грузинская мечта», судей по политически мотивированным делам и лиц в органах власти, ответственных за насилие в отношении активистов, оппозиционеров и представителей СМИ.



На данный момент пакет мер не согласован и, по сообщениям из Брюсселя, Венгрия выступает против.



ЕС вернется к обсуждению вопроса в июле.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





