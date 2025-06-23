Йозвиак: в ЕС могут ответить на репрессии в Грузии санкциями и приостановлением Соглашения об ассоциации

23.06.2025 22:49





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Кроме того, Йозвиак пишет, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности осудила приговоры оппозиционным политикам, которые суды вынесли в отношении Зураба Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



«Кая Каллас заявила, что приговоры оппозиционным политикам несоразмерны, и заявила о возможности санкций в отношении судей. ЕС вернется к этому вопросу в июле, когда министры иностранных дел встретятся снова», — пишет журналист.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Сегодня же к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.



Источник: SOVA

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