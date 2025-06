Директора Белого дома по персоналу заподозрили в сокрытии российского происхождения

Именно Гор отвечает за подбор около 4 тыс. сотрудников исполнительной ветви власти, которые занимаются реализацией политики президента США Дональда Трампа. NY Post отмечает, что в ходе этого подбора чиновник тщательно изучает их старые посты в соцсетях, пожертвования политическим партиям и публичные высказывания, чтобы удостовериться в лояльности потенциальных сотрудников президенту.



Однако, по словам источников издания в Белом доме, сам Гор до сих пор не заполнил форму SF-86 — анкету из более 100 вопросов, обязательную для чиновников, которым требуется допуск к секретной информации. В числе вопросов, на которые заполняющий должен ответить под угрозой уголовной ответственности, — где он родился и есть ли у него связи за рубежом.



Сам Гор утверждал, что он родился на Мальте, но официальный представитель этой страны не смог подтвердить NY Post его место рождения, даже когда ему предоставили точную дату. По его словам, в указанную дату никаких действий по оформлению документов не было.



The Dispatch отмечает, что будущий чиновник президентской администрации переехал с Мальты в США в 1999 году и окончил среднюю школу в пригороде Лос-Анджелеса. Издание утверждает, что в школе и в первый период обучения в Университете Джорджа Вашингтона он носил фамилию Гороховский, которую затем сократил до Гора. А те, кто знал чиновника лично, говорили, что он родился на территории Советского Союза.



Бывший журналист The Washington Post и специалист по расследованию киберпреступлений Брайан Крэбс написал, что Гор однажды использовал довольно уникальный и длинный пароль — 961649507273 — для своего адреса электронной почты



По его словам, такой же пароль использовался и для других адресов, включая [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] и



Как сообщает издание «Агентство», один из адресов —



Сам Гор отказался сообщить газете New York Post, где именно он родился, добавив лишь, что это было «не в России».



Axios пишет, что Гор является одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме. В прошлом он вместе с сыном президента Дональдом Трампом-младшим основал издательство Winning Team Publishing. Оно выпускает книги самого главы Белого дома и его политических союзников, включая «Спасите Америку».



Гор также отвечал за сбор средств в ходе предвыборной кампании Трампа в 2020 году и основал в его поддержку суперкомитет политических действий (PAC). В ходе избирательной кампании Трампа в 2024 году этот PAC потратил почти $72 млн.



Источники NY Post назвали тот факт, что Гор до сих пор не сдал документы SF-86 редким, если не уникальным случаем среди сотрудников Белого дома. На данный момент чиновник обладает временным допуском к секретной информации — как и некоторые другие должностные лица в окружении Трампа, чья проверка биографии еще не завершена.



«Форма SF-86 — это первый шаг к получению допуска. Ее заполняют абсолютно все, даже если они занимают должности, для которых в итоге не нужен допуск к секретной информации. Например, это сотрудники по связям с общественностью, административный персонал или специалисты по работе с Конгрессом», — рассказал источник издания.



Источник также задался вопросом, почему Гор так активно противится заполнению формы.



По его словам, в ходе перехода власти от президента Джо Байдена к Трампу Гор горячо выступал против использования формы SF-86. Он заявлял, что его беспокоит возможность того, что «глубинное государство» будет отсекать кандидатов Трампа.



«Он активно убеждал всех, включая юристов, что SF-86 вообще не нужна и что Трамп может просто предоставить всем допуск к секретной информации своим указом как главы исполнительной власти», — заявил источник NY Post.



Он добавил, что Гор фактически утверждал, что «глубинное государство» может коррумпировать процедуру проверки, «использовав SF-86 и сам процесс проверки биографии как оружие».



В Белом доме заявили NY Post, что, что чиновник заполнил «заполнил форму», но не уточнили, когда он планирует подать ее.



«Серхио не доверял ФБР — как, впрочем, и многие другие члены администрации. Тем не менее, на сегодняшний день он заполнил форму, и у него есть доступ к секретной информации», — сообщил представитель Белого дома, подразумевая временный допуск чиновника.



А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Гор является верным советником президента Трампа, «сыгравшим ключевую роль в подборе самой талантливой администрации в истории».



