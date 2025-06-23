«Мечта» меняет закон о свободе слова и ограничивает съёмку в судах

23.06.2025 23:03





«Грузинская мечта» разработала новые ограничительные законопроекты и продвигает их в ускоренном порядке. Поправки в закон «О свободе слова и выражения», инициированные 18 июня, касаются изменённого определения клеветы и перераспределения бремени доказывания в гражданских судебных делах о клевете. Они были опубликованы на сайте парламента 23 июня.



Согласно поправкам:



• Бремя доказывания в судебных процессах о клевете возлагается на ответчика вместо истца;

• Срок рассмотрения дела судом сокращен с одного месяца до 10 дней;

• Если ранее этот закон регулировал вопрос «оскорбления лица лично», то после вступления поправок в силу законом может регулироваться «оскорбление в общественных местах»;

• Отменяется норма, согласно которой отказ ответчика по делу об ограничении свободы слова раскрыть источник или профессиональную тайну не может быть единственным основанием для вынесения решения против ответчика.

• Действующая версия закона была принята в 2004 году в рамках реформ, проведённых после Революции роз, и направлена на укрепление свободы слова. Согласно действующим нормам, при ограничении свободы слова бремя доказывания лежит на инициаторе ограничения. Теперь это правило меняется.





Согласно действующему закону, если человек считает, что его оклеветали, он может подать иск в суд и должен доказать, что его оклеветали:



Гражданско-правовая ответственность за клевету частного лица возникнет, «если истец докажет в суде, что заявление ответчика содержит существенно ложный факт непосредственно об истце и что истцу был нанесен ущерб этим заявлением».



Гражданская ответственность за клевету публичного лица наступит, если истец докажет, что «высказывание ответчика содержит существенно ложный факт непосредственно об истце», «истцу был причинен вред этим высказыванием и что ответчик заранее знал о ложности изложенного факта», или «ответчик проявил очевидную и грубую неосторожность, которая привела к распространению высказывания, содержащего существенно ложный факт».



После поправок «ответчик, как автор клеветы, должен доказать в суде фактическую истинность распространенных об истце сведений». Это означает, что бремя доказывания меняется — вместо истца на ответчика возлагается бремя доказывания в суде того, что высказывание не содержит существенно ложного факта.



С инициированной поправкой из закона также исчезает следующая фраза: «Любое сомнение, которое не может быть доказано в установленном законом порядке, должно быть рассмотрено против ограничения свободы слова».



Согласно действующей редакции закона, лицу несмотря на то, что оно сделало заявление, содержащее существенно ложный факт, предоставляется то, что закон называет «квалифицированной привилегией», если:



«Он принял разумные меры для проверки точности факта, но не смог предотвратить ошибку и принял эффективные меры для восстановления репутации лица, пострадавшего от клеветы»;



«Он преследовал цель защитить законные интересы общества, и защищенное благо перевешивает причиненный вред»…

«Его заявление представляло собой справедливый и точный отчет о событии, на которое обращено внимание общественности».



Об этом говорится в статье 15, которая отменяется.



Предполагается, что эта поправка в основном ограничит права критически настроенных СМИ и журналистов, особенно в случаях, когда субъекты критических сообщений часто отказываются общаться с журналистами.



В настоящее время клевета определяется как «заявление, содержащее существенно ложный факт и причиняющее вред лицу, подрывающее его репутацию». После изменений она будет определяться как «заявление, содержащее существенно ложный факт и подрывающее репутацию лица».



В настоящее время у суда есть срок рассмотрения такого спора в один месяц, однако «Грузинская мечта» сокращает срок до 10 дней.



Если ранее в рамках данного закона можно было регулировать «оскорбление личности лично», наряду с другими случаями (непристойность, призывы к совершению преступления и т. д.), то после вступления поправок в силу закон может регулировать и «оскорбление в публичном пространстве».



Что подразумевается под «публичным пространством», не уточняется, хотя общее определение включает и социальные сети. Полностью отменяется, пункт 7, статьи 7, согласно которому «недопустимо, чтобы отказ ответчика по делу об ограничении свободы слова – раскрыть профессиональную тайну или ее источник, стал единственным основанием для вынесения решения в отношении ответчика».



Отменяется также эта запись: «Свобода выражения мнения не может быть ограничена по мотивам неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных в отношении события, знание которого необходимо лицу для осуществления публичного самоуправления в демократическом государстве».



Авторами и инициаторами законопроекта являются члены «Грузинской мечты» Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Арчил Гордуладзе и Ираклий Шатакишвили.



На официальный вопрос о том, каков опыт других стран в реализации законов, аналогичных законопроекту, авторы пишут: «Такой обзор не готовился».



Инициированные изменения являются продолжением более 10 законов, измененных и принятых «Грузинской мечтой», которые ограничивают ранее установленные стандарты прав человека или ужесточают меры наказания за определенные нарушения.





Ещё один законопроект, инициированный «Грузинской мечтой» и рассматриваемый в ускоренном порядке, касается освещения судебных заседаний, что фактически становится невозможным. В частности, предлагается ограничить съёмку во дворе и коридорах суда. Право на съёмку судебного процесса передаётся суду или уполномоченному им лицу, сообщает издание «Публика».



Видео- и аудиозапись судебного заседания будет разрешена только на основании обоснованного ходатайства и при наличии мотивированного решения судьи. Кроме того, суд получает право изымать у входящих в здание лиц личные вещи, включая мобильные телефоны, компьютеры, а также фото-, кино-, видео- и/или аудиоустройства.





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