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МИД России: Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля


22.06.2025   18:30


МИД России осуждает удары США по иранским ядерным объектам. Ведомство считает решение о нанесении ракетных ударов по территории суверенного государства грубым нарушением международного права, Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН.

«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что атака на ядерные объекты Ирана нанесла огромный урон Договору о нераспространении ядерного оружия и основанной на нем системы контроля и проверки Международного агентства по атомной энергии. МИД России ожидает оперативной, профессиональной и справедливой реакции руководства международного агентства.

«Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля. Мы призываем прекратить агрессию и активизировать усилия в целях создания условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — говорится в заявлении.


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