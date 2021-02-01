

ЮНИСЕФ: открытие школ должно стать приоритетом при снятии ограничений

01.02.2021 13:04





Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявляет, что безопасное открытие школ и дошкольных учреждений должно стать приоритетом при снятии ковид-ограничений в Грузии. Кроме того, ЮНИСЕФ приветствует план правительства по поэтапному отказу от школ в городах и селах страны.



В заявлении, опубликованном сегодня, 1 февраля, организация выступила против негативных последствий закрытия школ во всем мире. По данным ЮНИСЕФ, здоровье, развитие, безопасность и благополучие детей находятся под угрозой. Наиболее уязвимые дети — дети-инвалиды, дети из бедных семей — подвергаются повышенному риску остаться без внимания.



«Без ежедневного общения со сверстниками и снижения подвижности дети теряют физическую форму и проявляют признаки психического расстройства. Без защиты, которую часто предоставляет школа, они более уязвимы для жестокого обращения, детских браков и детского труда.



Вот почему закрытие школ должно быть крайней мерой после рассмотрения всех других вариантов. Если дети столкнутся с закрытием школ еще на один год, последствия будут ощущаться для будущих поколений», — говорится в заявлении.



В нем также отмечено, что оценка риска передачи на местном уровне должна быть ключевым фактором при принятии решений о деятельности школы. Должны быть разные стратегии, адаптированные к разным областям, и школы, которые соответствуют мерам защиты от COVID-19, и соответствующие правила должны быть усилены, должны быть снова открыты.



«Там, где существует высокий уровень передачи инфекции в общинах, где системы здравоохранения находятся под сильным давлением и где закрытие школ считается неизбежным, необходимо принять защитные меры. Это включает в себя обеспечение того, чтобы дети, которые подвергаются риску насилия в своих домах, которые зависят от школьного питания и родители которых являются основными работниками, могли продолжить свое образование в своих классах.



Дети в нескольких крупных городах Грузии по-прежнему страдают от закрытия школ из-за COVID-19, что вынуждает их полагаться на виртуальное обучение. Теперь, когда цифровое обучение стало основным средством доступа к образованию, цифровая пропасть усугубляет существующее неравенство. В результате закрытия школ более 50 000 детей в Грузии не имеют доступа к образованию. Крайне важно, чтобы были организованы дополнительные занятия, чтобы дети, которые не смогли учиться дистанционно, не остались позади.



ЮНИСЕФ также призывает уделять первоочередное внимание учителям при вакцинации против COVID-19 после вакцинации передового медицинского персонала и групп населения с высоким риском. Это поможет защитить учителей от вируса, позволит им преподавать лично и, в конечном итоге, сохранит открытость школ», — отмечено в документе.



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