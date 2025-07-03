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Дания призывает приостановить право голоса Венгрии в ЕС
03.07.2025 17:01
Дания призывает отстранить Венгрию от голосования в Европейском союзе.
По словам с министра по европейским делам страны Мари Бьерре, Дания как страна, председательствующая в Европейском союзе с 1 июля, намерена инициировать процедуру статьи 7 в отношении Венгрии, поскольку, по ее словам, Венгрия нарушает основополагающие ценности Европейского союза.
Статья 7 Договора о Европейском союзе позволяет государствам-членам голосовать за исключение или наложение штрафа на государство-члена, которое нарушает правила союза.
По словам Мари Бьерре, ЕС также должен рассмотреть возможность ограничения доступа к фондам ЕС для стран, нарушающих европейское законодательство.
Если государства-члены ЕС решат применить процедуру статьи 7 против Венгрии, Будапешт потеряет право голоса по таким вопросам, как расширение, поскольку Венгрия накладывает вето на вступление Украины.
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