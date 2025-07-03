ПА ОБСЕ приняла Декларацию Порто, включающую резолюцию по Грузии

03.07.2025 20:52





Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем пленарном заседании приняла Декларацию Порто. Документ, опубликованный на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ, также включает резолюцию по Грузии.



Как указано в резолюции, «Парламентская ассамблея ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность в связи с проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года, в ходе которых Миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выявила многочисленные нарушения в избирательном процессе».



Согласно резолюции, «Ассамблея обеспокоена нарушениями избирательных процедур и беспрецедентными масштабами административного ресурса, которые подрывают принципы свободы и равенства избирательного процесса в Грузии и сами результаты выборов».



«В резолюции осуждается непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов, которые твердо отстаивают европейское и демократическое будущее Грузии.



Ассамблея обеспокоена арестами и политически мотивированными преследованиями журналистов, активистов и оппозиционных политиков.



Выражает разочарование тем, что правительство Грузии использует все возможные средства для консолидации своей власти, принимая новые законы о «Регистрации иностранных агентов», «Радио и телевидении» и «Грантах».



В нем отмечается, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, а правительство все больше отдаляется от пути европейской интеграции.



Ассамблея глубоко обеспокоена растущей риторикой против Европейского союза (ЕС) и считает ее совершенно неприемлемой.



Чрезвычайно обеспокоены укреплением связей с Российской Федерацией и Китаем», — говорится в резолюции.



Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти Грузии: «деэскалировать ситуацию и инициировать национальный диалог со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и восстановить доверие общественности к грузинской демократии; уважать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от применения силы против мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ; и вернуться на путь интеграции в ЕС».



Кроме того, в резолюции отмечается, что Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжает поддерживать проевропейские устремления грузинского общества, которое демонстрирует твердую приверженность демократическим ценностям и видит будущее своей страны в Европе.



«В декларации Ассамблея подтверждает свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Ассамблея призывает Российскую Федерацию отозвать признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств, выполнить соглашение о прекращении огня, достигнутое в 2008 году при посредничестве Европейского союза, а также прекратить милитаризацию этих регионов и попытки насильственного отделения их от остальной части Грузии», — говорится в резолюции.







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